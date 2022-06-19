​​​​​​​حزب الوحدة الديمقراطي يعزّي باستشهاد المناضل فرهاد شبلي ويدين الهجوم التركي

في الـ 17 من حزيران الجاري استهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارة في منطقة كلار في محافظة السليمانية بجنوب كردستان، وأدى إلى استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي وثلاثة أشخاص آخرين.

وقوبل الهجوم التركي بردود فعل مستنكرة من قبل جهات عراقية وكردية باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك دولة الاحتلال التركي في إبادة الكرد.

في هذا السياق، تقدم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) بالعزاء للإدارة الذاتية باستشهاد المناضل فرهاد شبلي. كما أدان الحزب الهجوم التركي ضد الكرد.

وجاء في برقية التعزية التي حصلت وكالتنا على نسخة منه:

"تعزية

أخلص التعازي لذوي الفقيد فرهاد شبلي ولأعضاء الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية وجميع رفاقه ومحبيه...

لقد عرفنا الفقيد عن قرب، كم كان صادقاً مخلصاً لقضية شعبه، متفانياً في العمل دون تردد، مفعماً بالأمل ومتواضعاً في تعامله مع الآخر.

استهدفته طائرة تركية مسيّرة، الجمعة 17حزيران 2022م في إقليم كردستان العراق، حيث انتشر خبر استشهاده ليدخل الحزن قلوب الملايين من الكـرد مع إدانة واستنكار للجانب التركي الضالع في عدائه السافر لأي حضور كردي أينما كان.

مرةً أخرى ونيابة عن أعضاء ومؤازري حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا نتقدّم بتعازينا الحارّة لذوي الشهيد فرهاد وجميع أصدقائه ومحبيه.

قامشلي 18حزيران 2022م

محي الدين شيخ آلي

سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)".

(م)

ANHA