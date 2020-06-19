​​​​​​​حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني يفتتح مكتبه في قامشلو

وافتتح حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني مكتبه في مدينة قامشلو، خلال مراسم حضرها ممثلين عن الاحزاب السياسية الكردية، ووفود المجلس الوطني الكردي، وشخصيات مستقلة.

وألقت الأمينة العامة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني فصلة يوسف كلمة الافتتاحية، رحبت فيها بالحضور. وأكدت أن المكتب افتتح ليكون مركزاً لجميع أحزاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب الحركة السياسية والشعب الكردي.

ولفت فصلة يوسف إلى أن توصل المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية إلى رؤية سياسية مشتركة لاقى ترحيبا كبيراً لدى الشعب الكردي وكانت في الوقت نفسه صفعة لأعداء الكرد.

وبينت أن وحدة الصف الكردي ليست ضد أي مكون أو دولة وقالت: " جميع المكونات أخوة في المنطقة وعلينا توحيد صفوفنا لأجل تعزيز أمن واستقرار سوريا المستقبل.

وتوجهت فصلة يوسف بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في نجاح المرحلة الاولى من المباحثات الكردية.

( ب ح – س ب /ك)

ANHA