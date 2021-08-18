​​​​​​​حزب التطوير والتغيير الديمقراطي يستنكر الهجمات والجرائم التركية بحق شنكال وشمال سوريا

وأصدر حزب التطوير والتغيير الديمقراطي في الشدادي بياناً تحت شعار "سيادة الدول حق مقدس" على خلفية الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والتي راح ضحيتها أطفال ومدنيين وعدد من الجرحى.

وجاء في نص البيان الذي ألقاه الأمين العام للحزب إبراهيم الخليل مايلي:

"وفقاً للأعراف وقانون مجلس الأمن الدولي وجمعيات حقوق الإنسان التي تحرم أي اعتداء على سيادة دولة، نحن في حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي ندين ونستنكر بشدة القصف التركي على شنكال وعلى مناطق شمال سوريا والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء والأطفال.

ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف على هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان التركي العدواني المجرم بحق المدنيين الآمنين

والخروج عن الصمت واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الجرائم".

(ب دل)

ANHA