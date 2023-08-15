​​​​​​​حزب السلام الديمقراطي: انتصارات شعبنا في روج آفا بلورة لقفزة 15 آب

جاء ذلك في متن بيان أصدره حزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 39 لعيد الانبعاث 15 آب.

وجاء في مستهل البيان: "إن السياسات التعسفية التي مارستها الدولة التركية، وشركاؤها الغاصبون لكردستان، بحق شعبنا الكردي من قمع وإنكار لهويته؛ لم يذعن الشعب الكردي لهذه السياسات بل حرضته على الانتفاض ووضع رادع عسكري وسياسي يستند على فكر فلسفي أيديولوجي، لحماية خصوصيته التاريخية والاجتماعية والثقافية من خطر الزوال والاضمحلال".

البيان أكد أن 15 آب أحيت "الشخصية الكردية المقاومة وأعادتها إلى مكانتها التاريخية في المنطقة والعالم أجمع، وبداية مرحلة تعميق الوعي الكردي".

حزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا هنأ في بيانه كافة شعوب المنطقة بالذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لعيد الانبعاث 15 آب. وأكد أن "الانتصارات التي ينجزها شعبنا في روج آفاي كردستان هي في حقيقة الأمر بلورة وامتداد لقفزة 15 آب التاريخية".

(ك)