​​​​​​​حزب الله: لم يحصل أي اشتباك أو أي إطلاق نار من طرفنا والرد آتٍ

وأكد الحزب في بيان تعليقًا على التوتر الأمني الذي حصل على الحدود: "لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفه في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر".

وأضاف أن رده على اغتيال علي كامل محسن الذي قتل في غارة إسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي آتٍ حتماً، "وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم" بحسب بيان الحزب.

ولفت إلى أن "القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيانٍ، أنه "تمكن من إحباط عملية تخريبية في منطقة جبل روس"، وقال: "تمكنت قواتنا من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 أشخاص والتي تسللت أمتارًا معدودة عن الخط الأزرق ودخلت لمنطقة إسرائيلية".

(ز غ)