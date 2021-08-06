​​​​​​​حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل والأخيرة ترد

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز، أن عدة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان اليوم الجمعة، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. وذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي اعترض ما لا يقل عن 10 صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دقّت في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصف مواقع في جنوب لبنان، رداً على صواريخ أطلقت من تلك المنطقة.

وأضافت المعلومات أن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة "دوف" العسكرية، دون أن تتسبب بإصابات أو قتلى.

كما أوضحت أن سكاناً محليين سمعوا دوي الانفجارات فقط.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن هناك حركة نزوح لأهالي بعض القرى الحدودية اللبنانية بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكدت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، عملية إطلاق صواريخ من مرتفعات جبل الشيخ على إسرائيل.

وأضافت أن هناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في حاصبيا والعرقوب.

كما أوضحت أن القبة الحديدية في إسرائيل اعترضت 10 صواريخ أطلقت عليها.

إلى ذلك، تبنى حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال في بيان نقلته وكالة رويترز، بأن عملية إطلاق الصواريخ جاء رداً على غارات إسرائيلية على لبنان أمس .

(م ش)