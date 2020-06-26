​​​​​​​حزب الله في العراق يهدد الكاظمي

كما زعم المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراقي، أنهم أطلقوا سراح العناصر الذين اعتقلوا ليل الخميس إثر مداهمة قوة من مكافحة الإرهاب لأحد مراكز هذا الفصيل في العراق، حيث وجدت صواريخ معدة للإطلاق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي في وقتٍ سابق.

إلى ذلك، أقر أبو علي أن مجموعات حزب الله، حاصرت بعض المناطق في العاصمة، لا سيما في المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات عامة، وسفارات، ومراكز رسمية، فضلاً عن مساكن لمسؤولين عراقيين في الدولة.

بالتزامن، نشر عدد من العراقيين مقاطع مصورة تظهر تجول عدة سيارات محملة بعناصر موالية لحزب الله، محملين بالسلاح، ومنددين بمحاولة المس بأي منهم، وسط شوارع العاصمة لاسيما في محيط المنطقة الخضراء، في رسالة تهديد للقوات الأمنية خاصة "جهاز مكافحة الإرهاب"، الذي نفذ المداهمة الليلية، والكاظمي على السواء.

ويشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يضم قوات النخبة يعد الأفضل عتاداً وتدريباً في البلاد، وقد أنشأه الأميركيون بعيد الغزو عام 2003، وعادة ما يقوم بالمهمات الأكثر صعوبة.

وقبل بداية الانتفاضة الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه، ليعود الكاظمي ويعينه رئيساً للجهاز مؤخراً.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية مداهمة مكافحة الإرهاب ليلاً مقراً لكتائب حزب الله واعتقال عدد من العناصر، والعثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق بحسب ما أفاد مصدر حكومي في وقت سابق، لوكالة فرانس برس.

ويذكر أن رئيس الحكومة العراقية كان قد أكد سابقاً أنه سيكون صارماً مع الفصائل المسلحة التي تستهدف منشآت أميركية، ولعل تلك المداهمة التي وقعت بعد منتصف الليل أول إشارة على عزم الكاظمي تنفيذ وعوده.

(ش ع)