​​​​​​​حزب الله العراقي يهدّد الكاظمي: الوقت مناسب لتقطيع أذنيه

وكتب أبو علي العسكري على حسابه بموقع "تويتر": "إنّ المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإنّ احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النّفس لتضييع الفرصة على العدو، وأن لا نكون الطّرف البادئ بها"، في إشارة إلى التّوتُّر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

ونفى العسكري ضمنيّاً مسؤولية قواته عن الهجمات الصاروخية الأخيرة على السفارة الأميركية في بغداد، الأسبوع الماضي، داعياً إلى وقف مثل هكذا هجمات.

وقال: "لعلّ عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصبّ إلّا في مصلحة عدونا ترامب، وهذا يجب ألّا يتكرّر"، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.

وفي تهديد صريح لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كتب القيادي في حزب الله العراقي: "ندعو الكاظمي ألّا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدّاً لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز".

ويأتي هذا التّصعيد مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية قرب بغداد مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

(ي ح)