​​​​​​​حزب الخضر: نطالب بعقد مؤتمر وطني كردستاني

جاء ذلك، في بيان أُصدر إلى الرأي العام. وجاء فيه:

"في القرن الماضي قُسّم وطننا كردستان إلى أربعة أجزاء، كل جزء تحت احتلال دولة مستحدثة. حيث وبالرغم من تواجد الكرد في الساحة الدولية آنذاك، شعبيا وسياسيا، إلا أنهم لم يستطيعوا الحصول على أدنى حقوقهم، والسبب الأساسي كان هي عدم وحدتهم.

وقد قاسى شعبنا الويلات على يد الدول المحتلة لكردستان، وصلت إلى مستوى الإبادة العرقية والانصهار اللغوي والثقافي، وقامت ثورات عديدة في سبيل الوقوف في وجه هذه السياسات، ولكن كل على حدة، فلذلك لم تستطع تحقيق شيء لشعبنا الكردي.

وفي تسعينيات القرن الماضي تغيرت التوازنات الدولية بسقوط الاتحاد السوفياتي، ونتيجة حرب تحرير الكويت وانتفاضة آذار في باشور كردستان، والهجرة المليونية، أصدر التحالف الدولي آنذاك، قراراً بحماية المناطق الشمالية من باشور كردستان، ومنع تحليق الطيران العراقي الذي كان يقصف المدنيين ويحرق الأخضر واليابس، وتحقق بذلك ولأول مرة، منطقة آمنة لشعبنا في باشور كردستان.

وفي القرن الحالي ومنذ ثمان سنوات استطاع شعبنا تحقيق ثورة وإدارة نفسه بنفسه، بالاشتراك مع المكونات الأخرى في روجآفاي كردستان.

وفي هذا الوقت الذي يتطلع شعبنا، في أجزائه الأربعة إلى وحدة الحركة السياسية الكردية، وتأسيس مؤتمر قومي على مستوى الأجزاء الاربعة، وذلك لكي يتمكن من الحصول على حقوقه كاملة، في وقت يعصف بالعالم تغييرات على مستوى تأسيس نظام عالمي جديد، نرى أن الأنظمة المحتلة لوطننا، تدفع باتجاه اقتتال كردي - كردي، كي لا يتمكن الكرد من التحرر والاستقلال عن تلك الأنظمة الفاشية والاستبدادية.

إننا في حزب الخضر الكردستاني نرى أن على الحركة السياسية الكردية، حماية مكتسبات شعبنا في باشور و روجآفاي كردستان، وأن تتم حل جميع المشاكل العالقة بين الحركة السياسية الكردية بالحوار والتفاهم، ومن هذه المشاكل التي تستوجب الحل السريع، هو ما يجري من صراع على منطقة زينه ورتي، وكذلك إنهاء حصار مخيم مخمور للاجئين الكرد.

كما نطالب بعقد مؤتمر قومي كردستاني، ونناشد جميع الأطراف بأن لا تكون علاقاتها مع الأنظمة الغاصبة لكردستان، على حساب نضال شعبنا في ذلك الجزء، وكذلك عدم دعم نظام غاصب لوطننا ضد نضال شعبنا، بأي شكل كان".

(س و)

ANHA