​​​​​​​حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية PADÊ يهنئ بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز 

أصدر حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية (PADÊ) بياناً إلى الرأي العام، هنأ فيه بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز، ثورة الحرية والديمقراطية، جاء فيه:

"باسم حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية PADÊ، نحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز؛ ثورة الحرية والديمقراطية التي قدّمت آلاف الشهداء".

وتقدّم البيان "بالتهنئة إلى عموم أبناء الشعب السوري وجميع مكونات شمال وشرق سوريا، وجميع القوى والجهات التي ساهمت في دعم هذه الثورة والإيمان بحقيقتها".

واستذكر البيان "تضحيات الشهداء الخالدين والجرحى، وإن هذه الثورة اعتمدت على قيم ومبادئ أخلاقية مهمة مثل مشروع الأمة الديمقراطية، وأخوة الشعوب، والحياة المشتركة".

دعا البيان "كل أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا إلى توحيد صفوفهم في وجه الاحتلال والإرهاب والعمل معاً، من أجل بناء سوريا ديمقراطية لجميع مكوناتها".

(ل م)