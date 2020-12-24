​​​​​​​حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي يعقد مؤتمره الثالث في شنكال

عقد حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ) مؤتمره الثالث، في جمعية دوكر في شنكال تحت شعار "سنعزز تنظيمنا بروح الحد من المجازر".

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، واستمر بانتخاب أعضاء الديوان.

ووفقًا للنظام الداخلي للحزب، كان من المفترض انضمام 300 عضوًا للمؤتمر، ولكن بناءً على تحذير مفوضية الانتخابات العراقية، حضر 150 عضوًا فقط بسبب ظروف فيروس كورونا.

وتحدّث الرئيس العام لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ) عمر صالح بعد الوقوف دقيقة صمت.

وأشار عمر صالح إلى أنهم كحزب سياسي إيزيدي، حاولوا دائمًا تسليط الضوء على مطالب الإيزيديين، إلى جانب نضالهم من أجل الاعتراف باستقلال شنكال.

وأضاف أنه رغم الاتفاقية الموقعة بشأن شنكال، فإنهم يحاولون نقل مطالب أهالي شنكال إلى الجهات المعنية في المجال الدبلوماسي والعلاقات.

وبعد الخطاب الذي ألقاه عمر صالح، تم قراءة تقرير العمل الذي قام به حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ) خلال العامين الماضيين.

ويتواصل المؤتمر بإلقاء الخطابات وقراءة البيانات، كما سيتم تلاوة التغييرات التي ستحدث في النظام الداخلي للحزب خلال المؤتمر، وسيتم الموافقة عليها.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر مساءً بانتخاب الرئيس الجديد للحزب ومجلس الحزب.

(سـ)