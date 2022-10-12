​​​​​​​حزب الاتحاد السرياني يستذكر شهداء بيث نهرين القومي

أقيمت مراسم الاستذكار في مزار الشهداء الآشوريين في حي الناصرة بمقاطعة الحسكة، اليوم الأربعاء، بمشاركة العشرات من أبناء المكون السرياني في إقليم الجزيرة.

وحضر المراسمَ المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، والناطق باسم قوى الأمن الداخلي – سوتورو، آكاد حنّا، ونائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة مها شابو.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري من قبل قوى الأمن الداخلي سوتورو وقوات حرس الخابور.

ثم ألقيت كلمة من قبل العضوة في حزب الاتحاد السرياني هبة آسيا، ثمّنت فيها تضحيات الشهداء ومقاومتهم وقالت "التضحيات التي قدمها شهداؤنا في سبيل حرية شعبهم وأرضهم تضحيات عظيمة تستحق التقديس، وأنهم سيبقون دائماً وأبداً رمزاً للقيم والمبادئ الإنسانية، تمجدهم شعوبهم وتقدس تضحياتهم".

مشددة بالسير على خطا الشهداء قائلة "ستبقى ذكرى شهداء بيث نهرين خالدة في ذاكرتنا، وسنسير على دربهم حتى تحقيق أهدافهم".

من جانبه، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء السريان الآشوريين، جميل أوسي، كلمة تطرق فيها إلى دور الشهداء في خلق حياة آمنة وكريمة "بذل الشهداء الغالي والنفيس في سبيل تراب وطن مقدس، وأصبحوا فدائيين لوطنهم لينعم شعبهم بالأمن والأمان، وجعلوا من أجسادهم جسراً لدرب يسوده الطمأنينة والأمان".

كما استذكر الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي - السوتورو آكاد حنا، تضحيات الشهداء في ذكراهم السنوية "نستذكر اليوم وفي هذا المكان وعلى أضرحة الشهداء، جميع الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حرية شعبهم".

مؤكداً الحفاظ على مكتسبات الشعب والمضي على نهج الشهداء "سنمضي على نهج شهدائنا؛ لضمان حقوق شعبنا والحفاظ على الهوية الوطنية والقوية، حتى تحقيق النصر".

وانتهت مراسم الاستذكار بإشعال المشاركين الشموع على أضرحة الشهداء.

وشهداء بيث النهرين يطلق على شهداء النضال في سبيل القضية السريانية. العاشر من تشرين الاول 1999يعتبر الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجلس بيث نهرين القومي، وأول شهيد اسمه جورج فرنسيس (أبجر).

(س س/ م ح)

ANHA