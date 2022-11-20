​​​​​​​حزب الاتحاد السرياني يدين هجمات الإبادة التركية على شمال وشرق سوريا

أصدرت الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد السرياني اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، أدانت فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

جاء في مستهل البيان "ندين العدوان التركي على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والقصف بالطيران الحربي في عدة مناطق، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من العسكريين والمدنيين والإعلاميين، ويأتي هذا العدوان بعد أن خلق النظام التركي ذرائع لا أساس لها من الصحة من أجل شن عدوانه هذا".

وأضاف البيان "نشدد على موقفنا الدائم في رفض وإدانة أي تدخل عسكري تركي في سوريا بشكل عام، ومناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص، حيث تسعى تركيا باستمرار إلى ضرب قوات سوريا الديمقراطية وخرقها لاتفاقات الهدنة الموقّعة مع كل من روسيا وأميركا، وبالتالي؛ نسف الجهود الدولية في إيقاف الصراعات العسكرية في سوريا وتفعيل الحل السياسي في سوريا".

وتابع "نؤكد على مساندتنا الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر الحامي لعموم المكونات في المنطقة، ومعها كافة القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية".

وطالب البيان "القوى الدولية، وخصوصاً قوات التحالف الدولي بالتدخل لإيقاف هذا العدوان الذي يمكن أن يتطور ويتوسع ويضرب الاستقرار في المنطقة، كما أننا نجد أن أي حرب جديدة لتركيا على المنطقة ستجلب معها الكثير من الويلات تجاه المدنيين، كما حصل سابقاً في احتلالها للعديد من المناطق في شمال سوريا وكذلك سيكون ذلك دافعاً قوياً لعودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد البيان "إن سياسة تركيا التي يتحكم بها حزب العدالة والتنمية كانت، وما زالت تشكل تهديداً لعموم المنطقة والعالم، من خلال دعمها للفصائل العسكرية ذات التوجه المتشدد، ومنها فصائل مصنفة إرهابية في شمال غرب سوريا، والتي تتوسع ضمن الجغرافية السورية ومشروعها هو السيطرة على سوريا، من خلال هذه الفصائل الخطيرة على العالم أجمع، وهو ما نرفضه ونقاومه بشدة وأن تكون هناك محاسبة دولية وقانونية لتركيا على أفعالها هذه".

(ل م)