​​​​​​​حزب الاتحاد السرياني يدعو إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة السورية

وجاء رفض حزب الاتحاد السرياني للانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في الـ 26 من حزيران الجاري، ودعوته للشعب السرياني الآشوري إلى مقاطعة الانتخابات، خلال بيان نشره الحزب قبل قليل على مواقعه الرسمية والتواصل الاجتماعي.

وجاء في نص البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية للحزب:

"إن الانتخابات الرئاسية في سوريا، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 أيار الحالي، تأتي بهدف تكريس النظام السوري لنفوذه وهيمنته على المناطق التي يسيطر عليها، وهي محاولة لإعطاء صبغة شرعية لنفسه للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها والتي جاءت بسبب اعتماده على الحلول العسكرية والأمنية ورفضه لأي حل سياسي يشارك فيه جميع السوريين، من خلال عرقلته للجهود والمساعي الدولية الرامية إلى الوصول لحل وفق القرار الأممي 2254.

إننا في حزب الاتحاد السرياني، في الوقت الذي نجد فيه أن جهود الأمم المتحدة فشلت في مساعدة السوريين لإيجاد حل بعد عشر سنوات من الحرب، فإننا نستمر بتمسكنا بالحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي نحو سوريا حرة ديمقراطية تعددية لامركزية، ولذلك نجد ضرورة توحيد جهود جميع السوريين للوقوف أمام النظام الاستبدادي المتمسك بالسلطة، ونؤكد في هذا السياق رفضنا لهذه الانتخابات، وندعو عموم أبناء شعبنا السرياني الآشوري وجميع الشعب السوري إلى مقاطعتها ونعتبر المشاركة فيها هي مشاركة في استمرار ما تعرض له الشعب السوري من قتل وتهجير واعتقال واستمرار لمعاناة كبيرة لم يعد الشعب السوري يتحمّلها ونتوجه إلى الأمم المتحدة بضرورة تفعيل قراراتها ذات الشأن وأخذ مصالح سوريا والسوريين كهدف وغاية أساسية، بغية الوصول إلى حل سياسي تتوافق عليه جميع الأطراف السورية، وتضع حدًّا للحرب والتدخلات التي تضرر منها الشعب السوري كثيرًا".