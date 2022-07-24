​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي: التصعيد التركي وعدوانه ترجمة عملية لمعطيات قمة طهران

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بياناً إلى الرأي العام، أدان فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وجاء في مستهل البيان "في كل يوم وفي كل ساعة، تمارس تركيا نهجاً تدميرياً وسلوكاً عدوانياً وسياسة انتقامية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وباستخفاف سافر لكل الأعراف والمعايير الإنسانية دون تدخل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية".

أضاف البيان "بالأمس كانت هناك مجزرة أخرى ضد أبناء شعبنا، وعلى إثرها استشهدت رفيقاتنا الثلاثة، وهن أعضاء في وحدات حماية المرأة، ومن اللواتي ساهمن في محاربة تنظيم داعش".

وأوضح البيان "أن هذه الأعمال العدوانية اليومية والتصعيد غير المبرر من قبل الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، إنما هي ترجمة عملية لمعطيات القمة الأخيرة في طهران، وتهدف إلى استمرار حالة التوتر والعنف، وإلحاق الضرر بالمنطقة واستبعاد الحلول وخلط الأوراق ومواصلة سياستها التوسعية والاستيطانية".

أدان بيان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي "بشدة وشجب واستنكر هذه الأعمال اللا أخلاقية من قبل النظام التركي فإننا في الوقت نفسه، نعتبر أن هذه الجريمة تأتي كحلقة ضمن المخطط العدواني التركي إزاء شعوب ومكونات المنطقة، وهو المخطط الذي لا تتوقف فصوله الدموية، وأن النظام التركي قرر تصعيد عدوانه، وتوسيع دائرة سفك دماء شعبنا. وما جرى يوم أمس، جريمة جديدة ارتكبت أمام مسمع ومرأى من العالم؛ لإبقاء دوامة الدماء مستمرة ووضع العراقيل أمام الحلول، كما نعتبر هذا العدوان بأنه اعتداء على الإنسانية جمعاء وخرقاً فاضحاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

استنكر بيان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي "موقف المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بصمتها على المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أبناء شعبنا ونطالبها بتحمل مسؤولياتها وبالتدخل الفوري لوقف المجازر التي تقترف بحق السكان المدنيين وأبناء المكونات السورية وتوفير الحماية للمواطنين الأبرياء".

المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أكد في بيانه "أن إرهاب النظام التركي لن يخيف مكونات المنطقة التي اختارت إرادتها في العيش ولن تنال من عزيمتها، وأن استباحة المنطقة والعدوان المستمر يشير إلى أن تركيا تحضّر لعملية عسكرية جديدة ضد المنطقة".

واختتم المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بيانه بـ "مناشدة أبناء شعبنا وجميع مكونات المنطقة بنبذ الفرقة والخلاف والتصدي للعدوان". مطالباً "الدول العربية والإقليمية ودول العالم كافة بضرورة التحرك لإدانة الانتهاكات التركية المستمرة".

(ل م)