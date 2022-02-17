​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي ينظم سلسلة اجتماعات جماهيرية في ريف كوباني الغربي

وعقدت سلسلة الجولة الثانية من الاجتماعات التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات والتي حضرها العشرات من أهالي الريف الغربي لمدينة كوباني بناحية القناية، وقرى بوراز، آشمة، ذكريا، تورمان، دكرمان، ايلجاغ، عونية، زرك، والقاسمية.

وتمحورت أغلب الاجتماعات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة وآلية حلها، وكيفية التصدي للمخاطر الخارجية في وقت تحاول فيه جهات كثيرة زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي ناحية القناية أدار الاجتماع الإداري في جامعة كوباني عبد الرحمن دمر الذي دعا الحضور قبل كل شيء إلى معرفة ما تمر به المنطقة من معوقات، وسعي بعض الدول وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي إلى إفشال المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية.

وأضاف عبد الرحمن دمر: "المنطقة غنية بكل شيء، وتحتاج لجهود أبنائها في سبيل استغلال الموارد، وبتكاتفنا نستطيع إفشال الحرب التي تمارس علينا بكافة الوسائل سواء عن طريق الحصار الاقتصادي أو بالطرق المباشرة".

ومن جانبها دعت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بإقليم الفرات أمينة بكر في الاجتماع الذي عقد في قرية ذكريا الأهالي للخروج إلى الساحات لأن القوى المتحكمة بمصير المنطقة لا ترحم الضعفاء، وحان الوقت ليقول شعب المنطقة كلمته في وجه هذه القوى، ويثبت أحقيته في ملكية هذه الأرض التي ورثها عن طريق تضحيات أبنائه الشهداء".

وبهذه السلسلة من الاجتماعات اختتمت سلسلة الاجتماعات لحزب الاتحاد الديمقراطي في ريف كوباني الغربي، ومن المقرر أن تعقد في الأيام المقبلة سلسلة الاجتماعات لخط الريف الجنوبي لمدينة كوباني.

(ن ك)

ANHA