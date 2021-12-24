​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد ويؤكد على أهمية التعايش المشترك

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام وصلتنا نسخة عنه.

وجاء في نص البيان:

"الأخوات والإخوة المسيحيين في شمال وشرق سوريا وعموم سوريا والعالم، يطيب لنا أن نعبّر لكم عن أصدق تهانينا القلبية وأخلص التبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، آملين أن يعم السلام في سوريا والعالم وأن تتحقق تطلعات وآمال شعبنا وجميع شعوب العالم.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وبهذه المناسبة نفتخر ونعتز بوحدة الشعوب في شمال وشرق سوريا، ونؤكد على أهمية ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي المشترك بين مختلف المكونات، ونشدد على العمل لتقديم أفضل النماذج لشعوب المنطقة بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع الثقافي في الشكل والعقيدة وفكر الأمة الديمقراطية كسبيل أساسي للتقدم والتطور والتماسك وندعو كل معتنقي الأديان إلى التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة والحفاظ على المسار الذي بدأناه معاً من خلال الإدارة الذاتية، ونعرب عن أملنا بأن يسود الأمن والاستقرار والرخاء وتنتهي الأزمات والمعاناة في سوريا والعالم بأسره تزامناً مع حلول هذه الأعياد المجيدة".

(س ر)

ANHA