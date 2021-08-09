​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي يهنئ المجتمع الإسلامي برأس السنة الهجرية

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة، وصلتنا نسخة منها.

وجاء في نص البرقية:

"يَحلُّ علينا اليوم رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 والتي ترمز في جملة معانيها إلى ترسيخ عددٍ من القِيَم الإنسانية في المجتمع، وفي مقدمة هذه القيم، الإخاء والتكافل والتعايش السلمي والعيش المشترك، تلك القيم التي تعبر عن جوهر الإسلام الحقيقي.

وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم نحن المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الشعب السوري عموماً ومكونات شمال وشرق سوريا بأصدق التهاني الأخوية سائلين المولى القدير أن يجعله عامَ خيرٍ وأمن وأمان على العالم أجمع وعلى المجتمع الإسلامي، وأن يعم السلام والمحبة بين الناس جميعاً".

(س ر)

ANHA