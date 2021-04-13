​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي يهنّئ بحلول شهر رمضان

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمس الإثنين، بيانًا هنأ فيه جميع المسلمين في العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان.

وجاء في مستهل البيان: "نستقبل شهر رمضان المبارك هذا العام بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير مستقين منه دافعًا على الإخلاص والمثابرة في النضال والعمل من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر".

وأضاف: "نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نستمد من هذا الشهر الفضيل قيمًا عظيمة ودافعًا على الإخلاص في الأداء والمثابرة في مواجهة التحديات ومواصلة المقاومة لإنهاء جميع أشكال الاحتلال وتحرير مدننا وقرانا المحتلة وعودة أهلنا النازحين والمُهجّرين قسرًا إليها، ولننشر معًا معاني الأخوة الصادقة وروح التسامح والتعايش بين الجميع راجين أن يوفقنا الله جميعًا للقيام بمسؤولياتنا ومواصلة مسيرتنا الوطنية".

واختتم الحزب بيانه بتقديم "خالص التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا وإلى جميع المسلمين في العالم الإسلامي مؤكدين ضرورة المحافظة على قيم الشهر الفضيل والعمل على صون حرمته والإبقاء على روح الإسلام الأصيل وندعو الله أن يجعله شهرًا مباركًا على الجميع، أعاده الله عليكم بالخير واليُمن والبركة".

(س ر)

ANHA