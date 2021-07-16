​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي يدين اعتداء الاحتلال التركي ونبشه لمزار الشهداء في عفرين

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD تعليقاً على نبش الاحتلال التركي لإحدى مزارات الشهداء في عفرين والادعاء بأنها مقبرة جماعية، وقال في البيان:

"تشتهر دولة الاحتلال التركي ومجموعاتها الارهابية المرتزقة بتنوع جرائمها التي تكشف للعلن بشكلٍ يومي دون أي رادع اخلاقي يحدهم عن ممارساتهم الفاضحة.

نبش القبور وتدنيس الكرامات وانتهاك الحُرمات جرائم لا حصر لها ، مدونة في سجل تاريخها الاسود، والتي لم تكتفي بغزو وسلب واحتلال اراضٍ خارج حدودها واحداث عمليات التغيير الديمغرافي وطمس الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الكردي وبقية المكونات حتى وصل بها الفكر الفاشي الارهابي الى نبش قبور الشهداء اللذين دافعوا عن تراب عفرين إبان غزو الدولة التركية ومرتزقتها وعملائها، كما انها تُقدّم هذه الجريمة الشنيعة على انها مجزرة جماعية وتتهم ابناء عفرين الذين دافعوا عن ارضهم واستشهدوا بارتكابها، فتقلب بذلك الحقائق وتزيف كل ما هو ثابت وواضح للعيان على جرائم الاحتلال التركي.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نعتبر مثل هذه الافعال الشنيعة والممارسات اللا اخلاقية ليست الا امتداداً لجرائم الفاشية التركية ومرتزقتها ونهيب وندعو كافة المؤسسات الدولية والمنظمات والدول الفاعلة في سوريا إلى وضع حدٍ لهذه الافعال القبيحة التي لا تمت بالإنسانية بصلة كما نجدد دعواتنا للقوى الدولية الفاعلة لعودة أهالي عفرين وسري كانيه "رأس العين " وكري سبي " تل أبيض" المهجرين قسراً إلى ديارهم، واخراج المحتلين والفصائل الارهابية المرتزقة منها".

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ANHA