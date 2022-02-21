​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد 15 اجتماعاً للشعب في ريف مدينة كوباني

وعقدت الاجتماعات في قرى "دولي داغ، شكفت، خرخري، سفتك غربي، جارقلي، جبنة، البياضية، جب الفرج، خراب عطو، مشكو، دربازن فوقاني، ايبي عيسى، قور صغير، قور كبير وقرية كطش" وهي قرى تابعة لبلدة بيندر غرب مدينة كوباني.

وفي الاجتماع الذي عقده الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم في قرية خرخري غرب مدينة كوباني،بحضور العشرات من أهالي القرية.

وقبل البدء بالاجتماع وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم شرح أنور مسلم التطورات السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وسوريا بشكل خاص مشيراً إلى أن الأزمة السورية لا يمكن حلها بدون مشاركة كافة الأطراف والمكونات.

وقال أنور مسلم إن "دولة الاحتلال التركي تستغل كافة الفرص المتاحة لضرب أمن واستقرار المنطقة وزرع الفتن بين مكوناتها، وما حدث في سجن غويران بالحسكة خير دليل على ذلك والهدف منه إنهاء مشروع الأمة الديمقراطية المتمثلة بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وشدد مسلم على ضرورة أن يتسلح شعب المنطقة من جميع المكونات بالوعي حيال مخططات الاحتلال التركي والتكاتف والالتفاف حول الإدارة الذاتية ضد المخططات الاحتلالية.

وتطرق إلى التداعيات التي تعيشها المنطقة والمشكلات التي تواجهها الإدارة الذاتية وشعب المنطقة في ظل الحصار الاقتصادي الخانق على سوريا، مشدداً على ضرورة عدم انجرار الأهالي خلف الفتن التي يزرعها العدو.

ومن ثم ناقش الحضور ضرورة التسلح بالوعي تجاه مخططات العدو وعدم للانجرار وراء العدو وحربه الخاصة ضد أبناء المنطقة، بالإضافة لتطبيق مبدأ الحماية الذاتية بين الجميع في أرجاء المنطقة.

ويواظب حزب الاتحاد الديمقراطي على عقد اجتماعات للأهالي في ريف مدينة كوباني للحديث مع الأهالي عن التطورات السياسة التي تعيشها المنطقة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها.

(م ع/ج)

ANHA