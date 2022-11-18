​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يعزّي الشعب الكردستاني في باشور

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بياناً، عزّى فيه أهالي السليمانية وذوي ضحايا انفجار منظومة غاز قرب مجمع سكني، ليلة أمس الخميس، آملاً للجرحى الشفاء العاجل والموفقية للجهود المبذولة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

جاء في نص البيان:

"تلقينا بحزن وأسى شديدين نبأ وفاة 11 شخصاً حتى الآن، وأكثر من عشرين جريحاً من أبناء شعبنا الكردستاني في باشوري كردستان بمدينة السليمانية أمس الخميس 17 نوفمبر، نتيجة انفجار خزان غاز بالقرب من مجمع شقق “كاويزا” السكني والذي أدى إلى انهيار ثلاثة منازل في منطقة مكتظة بالسكان.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إذ نتضامن مع شعبنا الكردستاني في السليمانية بباشوري كردستان ونتقدم بأحر التعازي لحكومة الاقليم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عموماً وأسر الضحايا خصوصاً، آملين للجرحى الشفاء العاجل والموفقية للجهود المبذولة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ونؤكد في الوقت ذاته أن شعبنا الكردستاني في كل مكان شعب واحد ومصاب أي جزء من كردستان هو مصاب روج آفاي كردستان وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

نتمنى لشعبنا الكردستاني ولعموم شعب المنطقة السلامة والأمان والحرية، وهذا ما نقاوم من أجله، وهو ما يدفعنا إلى التمسك بالقيم والثوابت النضالية لقضية شعبنا وإيجاد حل لها بشكل دستوري وديمقراطي عادل، ونؤكد في الحين ذاته أن خدمة شعبنا وتحسين أحواله المعيشية والنضال من أجل طموحاته وتحقيق التنمية المستدامة هو أهم التزام أخلاقي تجاه شعبنا.

كل العزاء لشعبنا الكردستاني وأسر الضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، والسلامة للعالقين تحت الأنقاض".

(ل م)