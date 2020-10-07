​​​​​​​حزب الاتّحاد الديمقراطيّ يختتم عقد اجتماعات الشّعب في مدينة كوباني

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي قد أعلن في الـ 14 من الشهر المنصرم عن حملة بهدف تنظيم كافة شرائح المجتمع ضد الاحتلال التركي وتحرير الأراضي المحتلة.

ويأتي ضمن إطار الحملة عقد اجتماعات الشعب في كافّة أنحاء مقاطعة كوباني حيث كان الحزب قد أنهى في الـ 4 من الشهر الجاري عقد اجتماعات الشعب في نواحي وبلدات مقاطعة كوباني، ليبدأ بعدها بعقد الاجتماعات في المدينة.

واختتم حزب الاتحاد الديمقراطي عقد الاجتماعات اليوم في نواحي المدينة، حيث عقد اجتماعات في نواحي الشهيد خبات، الشهيد يحيى، الشهيد خبات كار، الشهيد فراس والشهيد سرحد، وذلك بعد عقد اجتماعات يوم أمس في نواحي كانيا كوردان، الشهيدة بيمان، بوطان شرقي، بوطان غربي، الشهيد مورو، الشهيد كاوا والشهيد عبدو.

وحضر الاجتماع الذي عقد في ملعب النبع بحي الشهيد خبات، العشرات من أهالي الحي، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات هيلين حاجم أشارت من خلالها إلى: "أنّ الدولة التركية تستهدف الشعب الكردي وتمارس ضده كافّة أشكال الحروب من الحرب العسكرية والخاصّة وغيرها بهدف إبادته".

وأشارت هيلين بالقول: "حملتنا هذه ليعرف شعبنا كيف يقف ضد الاحتلال، ويقاوم في وجهه، لذا نودّ تنظيم شرائح مجتمعنا بدءاً من الفئة الشابة والمرأة وصولاً لكبار السنّ، ليكون شعبنا واعياً ضد أساليب الحرب التي تشنّ ضدّه، ولنستطيع تحرير أراضينا المحتلّة معاً".

وبعدها قرأت عضوة مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات هيلين حاجم توجيهات الحملة، وتمّ النقاش مع الأهالي حول النّقاط التي تدور حولها التوجيهات.

(م-ع/إ)

ANHA