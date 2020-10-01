​​​​​​​حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ يواصل عقد سلسلة اجتماعاته في مقاطعة كوباني

وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي عن حملة في 14 من الشهر المنصرم تحت شعار "لا للاحتلال، نعم لحماية مكتسبات الثورة" بهدف تنظيم كافة شرائح المجتمع وتحرير المناطق المحتلّة وحماية مكتسبات وقيم الثورة.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في مدرسة قرية طاشلوك فوقاني، المئات من أهالي بلدة طاشلوك التابعة لناحية شيران في مقاطعة كوباني.

وتمّ قرأت توجيهات الحملة في الاجتماع، وشرح أهم النّقاط التي جاءت في التوجيهات من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي أوصمان خلف والنقاش حولها من قبل الحضور.

ومن أهم النّقاط التي دارت النقاشات حولها هي هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا بكافة أساليب الحروب، سواء من خلال الحرب العسكرية أو الحرب الخاصّة وأهمّية تحرير المناطق المحتلة من دولة الاحتلال التركي وتحرير القائد عبد الله أوجلان وضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة من خلال أخذ الجميع مكانهم ضمن إطار الحملة والثورة وأن يكون الشعب أهلاً لقيم الشهداء والثورة.

(إ)

ANHA