​​​​​​​هيومن رايتس ووتش: على تركيا الإفراج الفوري عن صلاح الدين ديمرتاش

وطالبت المنظمة الحقوقية، اليوم الخميس، في بيان، تركيا بـ "الإفراج الفوري عن السياسي الكردي صلاح الدين ديمرتاش، التزامًا بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018".

وصلاح الدين ديمرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، محتجز على ذمة المحاكمة منذ تشرين الثاني/نوفمبر2016، بتهم تتعلق "بالإرهاب" ناشئة عن خطاباته السياسية التي استهدفت في الغالب أسلوب الحكم الاستبدادي لأردوغان.

وعلى الرغم من أن محاكم تركية أمرت بالإفراج الشرطي عن ديمرتاش بعد حكم المحكمة الأوروبية، فإنه لا يزال محتجزًا في سجن ببلدة أدرنة شمال غرب البلاد، على بعد نحو 250 كيلومترًا شمال غرب إسطنبول، لقضاء عقوبة منفصلة.

وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال ديمرتاش، وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب كان بمثابة البداية لـ "هجوم حكومي مستمر على الحزب".

واعتبرت المنظمة أن استمرار تركيا باحتجاز صلاح الدين ديمرتاش والنواب الآخرين، هو بمثابة تذكير بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير في الإجراءات القضائية.

(ي م)