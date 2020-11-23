​​​​​​​هيومن رايتس تعلّق على حادثة فرار الموقوفين من سجن بعبدا: جرس إنذار للبنان!

وأكدت البعثة أن عملية الفرار تكشف عن الحال المزرية التي تعيشها السجون اللبنانية المكتظة بالموقوفين، والبطء الشديد في سير المحاكمات وإطلاق الأحكام، ودليل على حال إهمالها وعدم جديتها بالتعاطي مع هذا الملف الحقوقي والإنساني.

ورأت أن "عملية الفرار تستوجب تحقيقاً جدياً وفعالاً وشفافاً، منعاً لتكرارها"، وأن "الأهم يبقى في معالجة الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، مع التأكيد الدائم أن البعثة والتزاماً منها بمواثيق شرعة حقوق الإنسان العالمية وواجبها الإنساني، تعلن استعدادها وهي في طور عقد اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المختصة من أجل تقديم المساعدة المناسبة وخصوصاً على صعيد حقوق الإنسان كلما اقتضت الحاجة".

وكان 69 سجينًا حطموا أبواب الزنزانات في سجن بعبدا وهربوا إلى جهات مجهولة، وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت - بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 منهم على الفور وإصابة سجين واحد حالته خطرة.

(ز غ)