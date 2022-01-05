​​​​​​​هيفين إسماعيل تنتقد الحصار الذي يفرضه PDK على 5 مليون نسمة

يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بإغلاق المعبر الإنساني الوحيد مع شمال وشرق سوريا، ناهيك عن إغلاق معبر تل كوجر بعد قرار أممي وفيتو روسي في شهر تموز من العام المنصرم والذي شكل حصاراً خانقاً على شمال وشرق سوريا وينذر بكارثة إنسانية سيتضرر جراءها أكثر من 5 مليون مواطن بينهم أكثر من مليون نازح ومهجر.

الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هيفين إسماعيل خلال لقاء لوكالتنا معها حذرت من استمرار هذا الوضع، وقالت: "إغلاق معبر سيمالكا ومعبر الوليد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني أثر سلباً على جميع الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية وسيسبب كارثة عليهم".

وأوضحت هيفين إسماعيل "أن هذا المعبر هو الوحيد والمنفذ الرئيسي للمنطقة على الصعيد الإنساني والذي تدخل عن طريقه المساعدات الإنسانية إلى المخيمات الموجودة في المنطقة".

وقالت هيفين إسماعيل "يوجد في مناطقنا 16 مخيم نظامي وأكثر من 60 مخيم عشوائي منتشرة في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، هذه المخيمات تضم أكثر من مليون نسمة من المناطق المحتلة ومن مناطق الداخل السوري، هذا العدد السكاني كانت معظم المنظمات الإنسانية تدخل مساعداتها لهم عن طريق هذا المعبر الإنساني".

وحذرت هيفين "إذا استمر إغلاق معبر سيمالكا بالتزامن مع إغلاق معبر تل كوجر والمعابر مع حكومة دمشق ستسبب كارثة إنسانية بالنسبة للشعب الموجود في المنطقة والنازحين داخلها".

وذكرت هيفين "أنه تم رفع كتاب وقعت عليه أكثر من 50 منظمة إنسانية عاملة في شمال وشرق سوريا إلى إدارة فيش خابور لإعادة افتتاحه أمام شعب شمال وشرق سوريا، لكن لم يتم الرد حتى اللحظة".

وطالبت هفين إسماعيل في نهاية حديثها "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة إقليم كردستان لفصل السياسة عن الجانب الإنساني وتحييد المعابر".

(مـ)

ANHA