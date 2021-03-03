​​​​​​​هيئة منسقية المجتمع الإيزيدي تدعو إلى المشاركة في فعاليات دعم مقاومة شنكال

أصدرت هيئة منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا (KCÊE) بيانًا إلى الرأي العام بخصوص فعالية كليفه، وأعلنت أنه سيتم تنظيم فعاليات وأنشطة من أجل شنكال في 4-5-6 آذار، ودعت جميع الإيزيديين هناك إلى المشاركة في هذه الفعاليات.

وقالت منسقية المجتمع الإيزيدي: "ندعو مجتمعنا الوطني، الأصدقاء ورفاقنا إلى الانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية لإدانة الهجمات الخطيرة التي تهدد بها الدولة التركية على منطقة شنكال، وتقديم الدعم والمساندة لمقاومة قوات أسايش إيزيدخان".

وأضافت "يجب أن نكون يقظين وندعم قوات أسايش إيزيدخان، ولا نبقى صامتين أمام هذه السياسة والهجمات، إذا كنا تلاميذ مام بشير والسائرين على درب مام زكي علينا أن نخرج إلى الساحات ونحمي شنكال".

وأكد البيان أنه و"مثلما هُزم العدو في غاري، يجب ألا نسمح أن ينتصر الاحتلال التركي في شنكال أيضًا، نحيي مقاومة غاري ونقول إنها ستكون انتصارًا لذكرى وإيمان الشهيدين مام زكي ومام بشير".

وتابع البيان: "ندعو شعبنا المقيم في ديسبورغ، فيزل وإميريش آم راين للانضمام إلى الفعالية التي ستقام لمدة 3 أيام على التوالي".

وستقام الفعالية في كليفه من 4 وحتى 6 آذار الجاري، من الساعة 14:00 حتى 16:00، وستنتهي في اليوم الأخير بمسيرة حاشدة.

(سـ)