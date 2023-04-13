​​​​​​​هيئة الزراعة والري تكلف مديريتها لإحصاء أضرار العاصفة المطرية

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا عاصفة مطرية مترافقة بحبات البَرَد، تسبّبت بتشكل السيول التي ألحقت أضراراً بالمزروعات في مناطق عدة، وأكثرها في ناحيتي (زركان والدرباسية)، في مقاطعة الحسكة.

وعليه وجّهت هيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة مديريات الزراعة في ناحيتي زركان والدرباسية لتشكيل لجان للكشف على المساحات المتضررة، وإحصاء الأضرار التي خلفتها هطولات حبات البَرَد، وفق ما كشفته المعرفات الرسمية للهيئة.

وحسب لجنة الإنتاج النباتي في هيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة: "وصل قطر حبة البَرَد إلى نحو 2 سم، وتركزت العاصفة في المنطقة الممتدة من جنوب ناحية زركان بنحو ٢ كم، وصولاً إلى ناحية الدرباسية شرقاً".

وكشفت مديريات الزراعة في ناحيتي (زركان، والدرباسية) القرى التي تضررت فيها المزروعات وهي: "بسيس، ومسعدة، وتورات، وعالية، وتل الأمير، وتل حرمل، وخضراوي، ودكوك، وكردو، وسيحة، وحليوة، وحسوك ودبش".

ونوّهت هيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة أن المزروعات الأكثر تضرراً في تلك القرى هي: "محصول الفول بالدرجة الأولى، ومحصولي القمح والشعير بالدرجة الثانية والكزبرة وباقي المحاصيل العطرية في الدرجة الثالثة".

ولفتت أن الضرر على حقول القمح كان أشد، نظراً لوصول المزروعات لمرحلة تكوين السنبلة، حيث تعرضت السنابل للقص بفعل الأثر الميكانيكي لحبات البَرَد.

وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة لوكالتنا ومن المقرر أن تنتهي عملية الإحصاء خلال الأسبوع المقبل.

(م ح)

ANHA