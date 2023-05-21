​​​​​​​هيئة الزارعة تجتمع مع فلاحي ومزارعي الدرباسية

نُظم الاجتماع في قاعة مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة بحضور العشرات من الفلاحين وأعضاء وإداريي مديرية الزراعة في الناحية.

حيث تحدث نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة في شمال وشرق سوريا عدنان إبراهيم، عن أهمية حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق والتخريب، وأشار: "يقع على الفلاحين والمزارعين حماية محاصيلهم الزراعية إلى جانب فرق الطوارئ لمنع إلحاق أي أضرار فيها، وللحصول على محصول سليم ووفير".

ومن ثم بدأ الاستماع إلى آراء المزارعين والمشاكل التي يواجهونها خلال الموسم الزراعي لهذا العام، وركزت مجملها على أن المعوقات هي قلة تقديم الإدارة الذاتية لمادة المازوت لسقي المزروعات، بالاضافة إلى تأمين الرقابة على المنتجات والأدوية الزراعية التي تستورد من الخارج، كونها تلحق الأضرار بالأراضي الزراعية.

من جهته، ردّ نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة في شمال وشرق سوريا عدنان إبراهيم إلى متطلبات الفلاحين، متعهداً بدراسة متطلبات وآراء المزارعين وتقديم العون لهم، حسب الإمكانات المتوفرة.

(ج ع/ م ح)

ANHA