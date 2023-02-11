​​​​​​​هيئة التربية والتعليم: تمديد تعطيل الدوام المدرسي في 3 مناطق من شمال وشرق سوريا وحلب

وكشفت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سميرة حج علي، لوكالتنا أن الدوام المدرسي يبدأ من يوم غد الأحد (12 شباط 2023) في شمال وشرق سوريا، ما عدا إقليم الفرات ومقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية التي يمدد فيها تعطيل الدوام المدرسي، لأسبوع.

وأشارت سميرة حج علي إلى أن 5 مدارس في مقاطعة الشهباء و36 مدرسة في الرقة خرجت عن الخدمة نتيجة الزلزال.

وبحسب المعلومات فإن غالبية مدارس حيي الشيخ مقصود والأشرفية خرجت عن الخدمة، للسبب نفسه.

وبدأ الفريق الهندسي لهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا بالكشف عن المدارس المتضررة، بعد الزلزال.

(س ر)

ANHA