​​​​​​​هيئة التربية والتعليم: الهجمات التركية تسببت بحرمان 21843 طالب/ـة من التعليم

أصدرت هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافه للمدارس. جاء فيه:

"منذ 20 تشرين الثاني، تتعرض شمال شرق سوريا على طول الحدود السورية ـ التركية لأعنف هجمة من قبل جيش الاحتلال التركي بكافة صنوف الأسلحة، من طيران حربي ومسيّرات ومدفعية، حيث ارتكب جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب بحق أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا، استهدف فيها المنشآت المدنية والخدمية، وعلى غرار باقي القطاعات، نال القطاع التربوي حصته من الآثار السلبية للهجمة البربرية التركية، مؤدية إلى توقف العملية التعليمية على طول المناطق الحدودية وخطوط التماس؛ نتيجة فقدان الأمن والأمان وتضرر المدارس وتدمير بعضها كلياً وجزئياً بفعل قذائف الموت التي حملت توقيع القيادات العسكرية السياسية التركية" .

وعلى ضوء ما ذُكر، نعرض لكم بيانات حول المدارس المغلقة والمدمّرة (كلياً، جزئياً) وعدد الطلاب المحرومين من التعليم:

* إقليم الجزيرة: بلغ عدد الطلاب المحرومين من التعليم 15971، وعدد المدارس المغلقة 201 مدرسة.

* إقليم عفرين: عدد الطلاب المحرومين من التعليم 158، وعدد المدارس المغلقة 8 مدارس.

* إقليم الفرات: عدد الطلاب المحرومين من التعليم 2460، وعدد المدارس المغلقة 19 مدرسة.

* منبج: عدد الطلاب المحرومين من التعليم 3254 ، وعدد المدارس المغلقة 15 مدرسة.

أي بلغ مجموعه 21843طالب وطالبة، وعدد المدارس المغلقة 243 مدرسة.

فيما بلغ عدد المدارس المدمّرة كلياً، مدرسة واحدة فقط، وهي مدرسة قرية كوران شرق مدينة كوباني، وبلغ عدد المدارس المدمّرة جزئياً 3 مدارس.

إننا في هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا، ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال التركية

للمدارس وإثارة الرعب وضرب الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية المعنية بالتربية والتعليم وحقوق الطفل بإدانة الهجمات ووقفها على مدارسنا وطلابنا".

(ل م)

ANHA