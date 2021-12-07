​​​​​​​هيئة التربية والتعليم تفتح باب التسجيل لامتحانات التعليم الحر

خلال العام الدراسي 2021 – 2022 أدرجت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة منهاج الشهادة الثانوية (البكلوريا) في نظام التعليم في مدارس الإدارة الذاتية.

وبعد الانتهاء من إعداد المناهج، أعلنت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا في الـ 17 من شهر تشرين الثاني الفائت البدء بالعمل بنظام التعليم الحر.

وحول الموضوع أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل أن الإعلان عن نظام التعليم المفتوح جاء بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وأضافت: "هناك العديد من الأشخاص ممن اضطروا إلى ترك مقاعد الدراسة بسبب الحرب أو بسبب الظروف الاقتصادية وظروف النزوح والهجرة، لذلك ارتأينا أن من حق هؤلاء أن تتاح لهم الفرصة لاستكمال الدراسة".

نظام التعليم الحر يشمل الشهادتين الإعدادية والثانوية ويشترط في التقدم لامتحانات التعليم الحر أن يكون المتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية قد تجاوز الـ 14 من عمره، وأن يكون الطالب قد تجاوز الـ 17 من عمره بالنسبة للمتقدمين للشهادة الثانوية.

يحق للطالب إعادة التقدم للامتحان في حال لم يحصل على علامات النجاح، أما إذا نجح في الامتحان فلا يحق له التقدم مرة أخرى.

وحول الشهادات التي يتم قبولها للتقديم لامتحانات شهادة التعليم الحر قالت روهات خليل: "تقبل شهادات مدارس الإدارة الذاتية وكذلك شهادات مدارس حكومة دمشق".

ويستمر التسجيل لامتحانات التعليم الحر لغاية 17 كانون الأول.

(ك)

ANHA