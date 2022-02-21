​​​​​​​هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا تهنئ باليوم العالمي للغة الأم

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الإثنين: "تُهنّئ هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا شعوب العالم عامة, وسائر مكونات شمال وشرق سوريا خاصة, ولحرص هيئة التربية والتعليم على حماية و تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في شمال وشرق سوريا على اعتبار أنّ اللغة هي أساس وجود المجتمعات, ولما لها من عظيم الأهمية في تقدم التحصيل العلمي وتنمية هوية الطفل الشخصية والاجتماعية و الثقافية؛ تستمرُ هيئة التربية والتعليم في تطبيق نظام متعدد اللغات".

وفي ذات الوقت طالبت الهيئة بهذه المناسبة منظّمات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها تجاه المبادئ التي تبنَّتها ودعم أول تجربة لنظام التعليم المتعدد اللّغات على مستوى الشرق الأوسط.

(س ر)