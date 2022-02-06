​​​​​​​هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين تدين استهدف الاحتلال التركي لمدارس الشهباء

اجتمع العشرات من المعلمين وأعضاء لجنة التربية والتعليم في إقليم عفرين، أمام مدرسة الأحداث الابتدائية، الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، ندد باستهداف دولة الاحتلال التركي للمدارس.

قرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين، بيريفان خليل وصبحي الأحمد.

وقال البيان: "لقد أصبح الشرق الأوسط ساحة للتدخلات الواسعة والهجمات الوحشية والمذابح بحق شعوب المنطقة، حيث كانت هذه المنطقة مهد الحضارات على مر العصور، وقد أصبحت منطقة صراع القوى الاحتلالية العالمية، ولعل خير مثال على هذا الصراع هو مدينة عفرين التي تم احتلالها نتيجة هذه الصراعات".

مضيفاً "عفرين التي صمدت في وجه القوى الاحتلالية وترسانتها العسكرية مدة 58 يوماً، بصغارها وشبابها وكبارها، وما زالت هذه المقاومة مستمرة ضمن مخيمات النزوح. كما هي مستمرة داخل أرض عفرين المحتلة".

وأشار البيان إلى تهجير أهالي عفرين، قائلاً "على الرغم من النزوح ما تزال هجمات المحتل مستمرة بشكل يومي، حيث تستمر الممارسات اللا إنسانية تجاه شعبنا الصامد".

مبيّناً أن جرائم الاحتلال التركي تنفذ "على مرأى ومسمع القوى العالمية والأمم المتحدة التي تغض الطرف عن هذه الممارسات. فمذبحة تل رفعت التي راح ضحيتها ثمانية أطفال، وكذلك استشهاد الطالبة زينب التي كانت تبلغ من العمر14عاماً من قرية كلوته التابعة لناحية شيراوا، خير دليل على هذه الممارسات الوحشية بحق شعبنا وأطفاله والتي تعبّر عن مدى تغاضي الأطراف الدولية عن محاسبة القوى الاحتلالية وممارستها بحق شعبنا".

ولفت البيان إلى أن العملية التربوية والتعليمية مستمرة في الشهباء، على الرغم من الظروف الصعبة والقصف اليومي الذي يستهدف المدارس التابعة لهيئة التربية والتعليم في الشهباء، مضيفاً "ومع مرور الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين وعلى الرغم من ظروف الشتاء القاسية ما زال شعبنا صامداً في مخيمات النزوح، ومتمسكاً بحقه في العودة إلى أرضه".

وعلى جانب آخر، أشارت هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين إلى أنه "بتاريخ 20/01/2022، ومع ذكرى احتلال عفرين، قامت القوى الظلامية بالهجوم على سجن الصناعة في غويران ومحاولة تحرير مرتزقتها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، حيث أفشلت قواتنا هذه المحاولة، ما استدعى من داعميهم وخاصة الدولة التركية التدخل وقيامها بهجمات وقصف عبر طائرتها ومرتزقتها على مناطق مخمور وشنكال وشمال وشرق سوريا، من ديرك حتى عفرين، حيث استهدفت قذائف المحتل التركي المدارس والمدنيين في الشهباء وقد طال القصف كل من قرى شيراوا وقرى أم حوش ونيرابية وردية، وكذلك مدرسة قرامل، ما أدى إلى إيقاف التعليم في هذه المدارس حفاظاً على أرواح طلابنا".

لتختتم الهيئة بيانها، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف جرائم الاحتلال التركي، "باسم هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين وباسم جميع المعلمين والطلاب والتلاميذ ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف المرتزقة والمحتل التركي للمدارس ونطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف هذه الممارسات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها".

(س ر)

ANHA