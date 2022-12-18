​​​​​​​هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين تعلق الدوام المدرسي للمرة الثالثة توالياً

للمرة الثالثة على التوالي، أعلنت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين تعليق الدوام المدرسي لمدة أسبوع آخر. يشمل قرار التعليق المدارس الواقعة في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة والبالغ عددها 72 مدرسة ومعهد.

وكانت الهيئة قد أعلنت تلعيق الدوام المدرسي لأول مرة في الـ 4 من كانون الأول الجاري، ومددت التعليق في الـ 10 من الشهر ذاته، واليوم قال الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين صبحي الأحمد لوكالتنا ان الهيئة مددت تعليق الدوام المدرسي إلى الـ 25 من كانون الأول الجاري.

تأتي عمليات تعليق الدوام المدرسي المتتالية نتيجة لحصار حكومة دمشق المتواصل على مقاطعة الشهباء، حيث تفتقر المقاطعة إلى المحروقات ما تسبب بتوقف شبه تام للمواصلات وتوقف معظم المؤسسات الخدمية عن العمل.

(ج س/م)

ANHA