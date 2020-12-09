​​​​​​​هيئة التربية في إقليم الفرات: حملات تعقيم وتدابير وقائية سترافق افتتاح المدارس

وأُغلقت المدارس في إقليم الفرات، بعد قرار الحظر الكلي الذي أُعلن في الإقليم، والذي بدأ بتاريخ 20 تشرين الثاني واستمر 10 أيام، تلاه حظر جزئي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبعد تعليق الدوام المدرسي مدة 20 يومًا، أصدرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، يوم أمس، قرارًا بإعادة افتتاح المدارس بدءًا من يوم السبت 12 كانون الأول الجاري.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك للهيئة زياد علي " بعد إعلان المجلس التنفيذي في إقليم الفرات عن انتهاء الحظر الكلي والدخول في الحظر الجزئي، أعلننا نحن أيضًا في هيئة التربية عن البدء بالدوام الرسمي في كافة المدارس والمعاهد والجامعات".

وتابع علي: "إن القرار جاء بعد النقاش مع هيئة الصحة والجهات الخدمية، وأضاف" افتتاح المدارس سيترافق مع حملات تعقيم واسعة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية لحماية الطلبة والكادر التدريسي فيها".

وفي ما يخص أيام الدوام قال زياد علي: "في هذا الأسبوع يبدأ الدوام يوم السبت، أما في الأسبوع القادم سيعود الدوام إلى سابق عهده أي 5 أيام في الأسبوع، آخذين بعين الاعتبار التباعد الاجتماعي بين الطلاب".

(س ع /سـ )

ANHA