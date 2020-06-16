​​​​​​​هيئة التربية في الجزيرة تبدأ بالتحضير للعام الدراسي في  شمال وشرق سوريا

بدأ العام الدراسي للعام 2019/2020 في 27 أيلول، وكان عاماً مغايراً لباقي الأعوام، حيث أتم الطلبة في شمال وشرق سوريا الفصل الثاني من العام الدراسي بموجب نظام التعليم عن بعد، نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، وعلى الرغم من أنها التجربة الأولى في شمال وشرق سوريا، وطبقت بشكلٍ عاجل، إلا أنها حققت نجاحاً.

الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة محمد صالح عبدو، أشار إلى أنهم اتبعوا نظام التعليم عن بعد (أون لاين) ليتمكن الطلبة من إتمام تعليمهم، بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا في الـ14 من آذار بقرار من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

محمد صالح عبدو أوضح أن المعلمين والمعلمات بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل إنجاح نظام التعليم عن بعد، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وقال: "رغم النواقص التي ظهرت إلا أن نظام (أون لاين) حقق نجاحاً جيداً، وهذا النجاح يكمن في مواصلة العملية التعليمية وعدم إيقافها كما حدثت في عدّة بلدان من العالم".

ونوه عبدو، إلى أن هيئة التربية والتعليم وعلى الرغم من إيقاف العام الدراسي 2019/2020 في مناطق شمال وشرق سوريا في 27 أيار، إلا أن نظام التعليم عن بعد ساعدها في مواصلة العملية التعليمية وتعويض الطلبة، واستمرت حتى 15 حزيران.

مشاريع العام الدراسي الجديد

وتناقش الآن هيئة التربية والتعليم تقديم السنة الدراسية 2020/ 2021 عشرين يوماً لتعويض الطلبة ما فاتهم، أي افتتاح المدارس في 25 آب بدل 15 أيلول، وخلال هذه الفترة سيتم مراجعة المقرر الدراسي بشكلٍ عام.

وكشف عبدو أن هيئة التربية والتعليم باشرت بالتحضيرات للعام الدراسي 2020/2021، وقال: "ما يميز العام الدراسي الجديد هو إعداد المقرر الدراسي للصف الثالث الثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي، وإغلاق كافة المدارس التي تتبع لوزارة التربية في الحكومة السورية في مناطق الإدارة الذاتية، وإغلاق معاهد الدورات الخاصة اعتباراً من 15 حزيران".

تهيئة كادر تدرسي للصف الثالث الثانوي

وتسعى الإدارة الذاتية ومنذ تأسيسها إلى تطوير الواقع التعليمي، وفي كل عام تحاول أن تخطو خطوات للرقي بالمناهج وكيفية تدريسها.

هذا العام سيتم تدريس الطلبة ضمن مدراس الإدارة الذاتية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، على خلاف العام الفائت، حيث لم يكن الصف الثالث الثانوي مدرجاً ضمن مناهج الإدارة الذاتية.

ونوه عبدو، أن هيئة التربية والتعليم تعمل الآن على إعداد كادر تدريسي للصف الثالث الثانوي بشقيه العلمي والأدبي، وإخضاعهم لدورات تدريبية، وتهيئة المدارس، وإعداد الكتب الخاصة في مؤسسة المناهج بما يتوافق مع نظام التعليم في شمال وشرق سوريا.

وأكد محمد صالح عبدو أن نظام التعليم عن بعد (أون لاين) سيستمر، وسيكون كنظام داعم للعملية التربوية في شمال وشرق سوريا، ومرجعاً للطلبة، وتابع "في حال استمر خطر كورونا في العالم، ودعت الحاجة إلى منع حدوث تجمعات واستمرار إغلاق المدارس، سيتم اتباع نظام أون لاين في شمال وشرق سوريا في العام الجديد".

(أ ب)

ANHA