​​​​​​​هيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين تنظم مظاهرة استنكارا لممارسات الاحتلال التركي ودعماً للكريلا

وتحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" ندد المئات من أعضاء حركة الثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي بالزي الفلكلوري الكردي، في مقاطعة الشهباء، ممارسات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وعدوانها على مناطق الدفاع المشروع.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الثقافة والفن والهلال الذهبي، حاملين شعارات ولافتات كتبت عليها باللغتين الكردية والعربية "بالمقاومة سننتصر ونحقق الحرية العدالة الديمقراطية ـ البرزاني تناسى صرخات أطفال وأمهات عفرين وسري كانية وكري سبي ـ لا لتغير الديمغرافي في عفرين ـ مسيرة الكرامة ضد الاحتلال الخيانة".

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز حركة الثقافة والفن بناحية الأحداث متوجهين صوب الساحة الرئيسية عند محطة القطار في الناحية ذاتها، وذلك وسط ترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا ومقاومة العصر.

ولدى وصول المتظاهرين إلى الساحة عند محطة القطار توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم حركة الثقافة والفن حركة الهلال الذهبي من قبل الإدارية كوناه مصطفى، مشيرةً إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هدفها النيل من إرادة جميع شعوب المنطقة التي تطالب بالحرية والكرامة.

وقالت كوناه مصطفى: "إننا نمر في أوقات حساسة وبالأخص بعد فشل دولة الاحتلال التركي في جبال كاره، وشن هجمات وحشية على جبال متينا وآفاشين".

وأضافت كوناه في حديثها إن الاحتلال التركي ترتكب عشرات المجازر بحق الكرد في جميع أراضي كردستان، وتمارس انتهاكاته بحق جميع المكونات في روج آفا وبالأخص المناطق المحتلة.

واستنكرت كوناه في حديثها العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وحيت مقاومة السجون.

وأكدت كوناه إن الاحتلال التركي يرتكب مجزرة بحق التاريخ في روج آفا، ويعمل على إبادة ثقافة جميع شعوب ومكونات المنطقة عبر التغيير الديمغرافي وهدم ونهب المواقع الأثرية.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(كروبل)

ANHA