​​​​​​​هيئة الثقافة تكشف عن خططها وبرامج عملها خلال العام الحالي

تعمل هيئة الثقافة على النهوض بالواقع الثقافي والسياحي، من خلال افتتاح معارض ومهرجانات، وتنظيم أعمال مسرحية وغنائية على مستوى المناطق في شمال وشرق سوريا.

وعن أعمال وخطط هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قال الرئيس المشترك للهيئة، مرهف الفهد: "من أولوياتنا لعام 2023 زيادة فاعلية عمل هيئة الثقافة على مستوى الأنشطة الثقافية والآثار، من خلال ربط المثقفين بالهيئة ولجان الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأوضح الفهد: "تقوم الهيئة برعاية كافة الأنشطة الثقافية، منها معرض الكتاب وهو معرض رئيس ومهم جداً".

وأكد الفهد: "خلال العام الحالي، سوف نقيم مهرجاناً للشعر والقصة على مستوى شمال وشرق سوريا، ونتطلع أن يكون هذا المهرجان نوعياً جداً، وبأعلى المعايير، ليكون قبلة لكل الأدباء والشعراء ومن كافة المكونات في مناطق الإدارة الذاتية".

وبيّن الفهد: "نعمل على رفع سوية النشاطات المركزية، وسيتم تجهيز سمبوزيوم في أعلى المعايير للفنانين المشاركين على مستوى الشيء المقدم، وعلى مستوى المشاركات الخارجية والداخلية والدولية، بالإضافة إلى سمبوزيوم وورشة رسم لعرض لوحات الفنون التشكيلية. كما نتطلع للوصول إلى مستوى الفن التشكيلي والفنون الأخرى".

وأشار الفهد إلى أن: "هناك رعاية لبعض الأعمال الفنية الغنائية التي سترسل رسالة تآلف ووحدة بين أبناء المنطقة وتعزز الحياة الاجتماعية والتماسك المجتمعي، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام، وقد وضعنا خطة لربط المثقفين؛ من فنانين وموسيقيين وآثاريين وأدباء وشعراء مع اللجان وهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا".

دراسة لترميم المواقع الاثرية

وبخصوص المواقع الأثرية، أوضح مرهف الفهد: "وضعنا دراسة لترميم المواقع الأثرية، وكان أولها قلعة نجم في منبج، وقد وضعت دراسة شاملة متكاملة لسور الرقة الأثري الذي تضرر بشكل كبير؛ نتيجة الرطوبة وانهيار أجزاء كبيرة من القشرة الخارجية للسور، وسيتم العمل عليها في الأيام القادمة".

وتابع: "سيتم وضع دراسة لترميم مستودع هرقلة الذي يحتوي لوحات فسيفسائية، والتي سنعمل على أرشفتها ووضعها في مكان جديد، والعناية بها بشكل جيد".

وأشار الفهد على أن: "هناك صعوبات كثيرة في العمل؛ نتيجة عدم توفر بعض الخبرات وسيتم تجاوزها في الوقت الحاضر من خلال التعاون مع بعض المنظمات العاملة في مجال الآثار؛ كي نعمل على تحسين واقع الآثار في مناطق الإدارة الذاتية".

(خ)

ANHA