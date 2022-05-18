​​​​​​​هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا تفتتح المعرض السادس للفن التشكيلي في مدينة قامشلو

وشارك في حفل الافتتاح الذي أقيم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن اليوم، ممثلون عن الإدارة الذاتية وفنانون وفنانات وأدباء وشعراء وأهالي مدينة قامشلو، وتضمن المعرض ١٣٩ لوحة و٦مجسمات لـ ١٣٩ فناناً وفنانة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل محي الدين حسن الذي هنأ فيها شهر الشهداء على الحضور، وقال "ننحي إجلالاً أمام عظمة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للشعب وعيشه بأمن واستقرار كالشهيد حقي قرار".

أضاف محي الدين: "إن حماية الثقافة واجب على كل شخص. فثقافتنا تاريخنا ومقاومتنا، ويجب يحارب كل واحد بسلاحه، فمنهم من يحارب بلغته وثقافته وغنائه، اليوم العدو يحاصرنا من جميع الجهات ويريد إنهاء وجودنا ولكن بفضل فلسفة أخوة الشعوب سننتصر".

وتلاها إلقاء كلمة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، روناهي حسن، رحبت فيها بكافة الحضور، وقالت إن "هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا تعمل مع لجانها في أصعب الظروف من خلال الاهتمام اللائق بالفن والفنانين والأدباء والكتّاب لقناعتها أن الفن مرتبط بقضايا الشعوب الحرة وتعبير عما قدمته كافة المكونات في سبيل العيش معاً. وهذا التجمع يعبر عن لوحة فسيفسائية متنوعة الألوان والأشكال تحت إطار واحد هو مفهوم العدالة الاجتماعية والعيش المشترك".

وأوضحت روناهي حسن "أن المعرض هذه السنة يتميز بزيادة عدد الفنانين المشاركين وتنوع لوحاتهم.

وفي ختام حديثها، تمنت أن يكون للفن مساهمة في سبيل تطوير حركة الفنون الجميلة والذوق الفني والجمالي في المنطقة.

ثم ألقى عضو اللجنة التحضيرية لتنظيم المعرض، منير شيخي، كلمة بيّن فيها أن عدد المشاركين في المعرض أكثر من الأعوام السابقة وتصميم لوحاتهم أفضل".

فيما سيكون برنامج فعاليات المعرض على الشكل التالي: ستستمر لثلاثة أيام متتالية، ابتداء من اليوم وحتى (20) الشهر، في فترة الصباح ستكون من الساعة10:00صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً، ومساء من الساعة 5:00 حتى الساعة 9:00 مساءً، وستعرض في اليوم الثاني لوحات فنية، وفي اليوم الثالث حفلة الاختتام.

والذي يميز المعرض هذه السنة هو مشاركة لوحات 71 فنانة.

(ش ي/ف)

ANHA