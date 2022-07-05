​​​​​​​هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة تنظم حفل توقيع كتاب للفائزة في الدورة الثانية لمسابقة كاتب/ ـة المستقبل

أقيم في مدينة الحسكة، صباح اليوم، حفل توقيع كتاب للفائزة في الدورة الثانية لمسابقة كاتب/ ـة المستقبل، كالين مسلم، في مركز الثقافة والفن الكائن وسط المدينة.

شارك في الحفل أعضاء وعضوات الهلال الذهبي ومركز خابور للثقافة والفن، وأولياء الأطفال المتسابقين.

بدأ الحفل بكلمة الافتتاحية من قبل المسؤول عن قسم النشاطات في هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، عبد المجيد خلف، ليتحدث عن ضرورة وأهمية مثل هذا الدورات والمسابقات للأطفال.

ودعا خلف الطفلة، كالين مسلم، الفائزة في الدورة الثانية لمسابقة كاتب/ـة المستقبل، البالغة من العمر (12عاماً)، إلى التوقيع على كتابها وتوزيعه على المشاركين في الحفل.

وعلى هامش الحفل، تحدثت الطفلة كالين مسلم، لوكالتنا وقالت "حلمي أن أصبح كاتبة في المستقبل، وهذه الدورات والمسابقات تساعدني أنا -وكل من يرغب بالكتابة- لتحقيق حلمي في أن أصبح كاتبة في المستقبل".

دعت كالين جميع الأطفال إلى استثمار أوقات الفراغ في القراءة والمطالعة وتنمية مواهبهم والابتعاد عن الأجهزة الالكترونية من "موبايل وآيباد، وكمبيوتر"؛ لأنها تضيع الوقت دونما فائدة.

والجدير بالذكر أن كل دورة في المسابقة تتضمن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتضمن اختيار الكتب والقصص من قبل الطفل، والثانية تتضمن تلخيص الكتاب، أما المرحلة الثالثة فتتضمن كتابة قصة أو نص من خيال الطفل نفسه.

(ن م/ ل م)