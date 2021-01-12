​​​​​​​هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية تكرّم كومين سينما عفرين

وحضر حفل التكريم عدد من مثقفي الرقة وممثلين عن هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية وهيئة الثقافة في إقليم عفرين والأعضاء المكرمين وأعضاء من حزب وسوريا المستقبل ومجلس سورية الديمقراطية.

وبدأ حفل التكريم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ألقاها عضو الهيئة الرئاسية حمدان العبد، أشاد فيها بجهود المخرجين في إخراج أفلام تعرض مأساة أهالي عفرين والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الاحتلال التركي، وخاصة عميلة تهجير سكانها الأصليين.

وبعد انتهاء الكلمة، عُرض فيلم وثائقي حول مهرجان ليلون السينمائي، كما عُرضت ثلاثة أفلام للمخرجين المكرّمين، وهي فيلم العيون المسافرة للمخرج مسعود كرّاد، وفيلم باتجاه الشمس للمخرجة زيلان سليمان، وفيلم قافلة للمخرج محي الدين أرسلان.

وبعد عرض الأفلام تم تكريم كومين سينما عفرين والرئيس المشترك لهيئة الثقافة في إقليم عفرين عبد الستار الشكوي، بتقديم دروع تكريمية من قبل هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا.

(أع/ك)

ANHA