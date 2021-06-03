​​​​​​​هيئة التدريب والتعليم توزع الجلاء المدرسي على طلبة إقليم عفرين

ويأتي توزيع الجلاء المدرسي للعام الدراسي 2020 ـ 2021، بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات في الـ 31 من شهر أيار المنصرم.

وبحسب الرئيسة المشتركة لهيئة التدريب والتعليم، بريفان خليل، فإنه يجري توزيع الجلاء المدرسي في 67 مدرسة بمقاطعة الشهباء، فيما يكرم المتفوقون خلال احتفالية تعقد لذلك.

ووفقًا لإحصائيات هيئة التدريب والتعليم يقدر عدد طلبة مقاطعة والشهباء، بالإضافة لقرى ناحية شيراوا، بنحو 15 ألف طالب/ـة.

وحول سير العملية التعليمية هذا العام، تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة التدريب والتعليم في إقليم عفرين، بريفان خليل، لوكالتنا، وقالت إن نتائج هذا العام الدراسي أفضل من العام المنصرم، رغم الإمكانات الضئيلة والظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف الدوام المدرسي لفترة وانقطاع الطلبة عن الدراسة.

وأكدت بريفان أن القصف المكثف المتواصل على مقاطعة الشهباء كذلك أثر سلبًا على الطلبة، إلا أنه بمقاومة الطلبة والمعلمين كانت النتائج جيدة مقارنة بالعام المنصرم.

(ف إ/ س ر)

ANHA