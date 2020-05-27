​​​​​​​هيئة التّربية والتّعليم تقرّر إنهاء العام الدّراسيّ 2019-2020

وأصدرت اليوم هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا القرار رقم (1) الذي يخصّ الدوام في مدارس مناطق شمال وشرق سوريا، وجاء في نصّ بيانها ما يلي:

"بناء على مخرجات اجتماع هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا مع الهيئات واللّجان التربوية في الإدارات الذاتية والمدنية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

قرّرت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا ما يلي:

1- إنهاء العام الدراسي 2019-2020

2- يُنقل كافّة الطلبة والتلاميذ إلى المستوى الأعلى بحسب المستويات في العام الدراسي القادم 2020- 2021

3- متابعة التعليم عن بعد لتعويض الفاقد التّعليميّ.

4- إجراء تقييم وامتحانات الشهادة الثانوية في غقليمي عفرين والفرات.

5- يبلغ القرار لمن يلزمه الأمر".

(ل)

ANHA