​​​​​​​هيئة التّربية والتّعليم في الإدارة الذّاتيّة تعقد اجتماعها السّنويّ وتعد بتحسين الواقع التّعليميّ

وحضر الاجتماع جميع اللّجان التابعة لهيئة التربية والتعليم، والرئاسة المشتركة لمؤسّسة المناهج التربوية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقرأت جميع اللّجان تقاريرها التي تضمّنت جميع الأعمال التي قامت بها كلّ لجنة، بالإضافة إلى المعوّقات التي واجهت الواقع التعليمي في المناطق بشكل عام، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات من قبل اللّجان التي تهدف إلى حلّ المشاكل التي واجهوها في العام الماضي.

وتسبّبت جائحة كورونا بإغلاق المدارس في مناطق شمال وشرق سوريا لفترات طويلة هذا العام، لكن بالرّغم من فترات الانقطاع إلّا أنّ تقييم الواقع التعليمي لهذا العام أفضل من السابق حسبما دارات النقاشات داخل الاجتماع.

كما وعدت اللّجان والهيئة خلال الاجتماع تحسين الواقع التعليمي في المنطقة بشكل أفضل من السّابق عن طريق إعادة تأهيل المدارس المتضرّرة وصيانة بعض الأعطال في المدارس وتقديم الخدمات الصحّية لها، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة في المناطق التي شهدت الحروب مؤخّراً.

وفي نهاية الاجتماع، أثنت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على الجهود التي بذلتها اللّجان في كافّة المناطق، متمنّية عاماً جديداً وواقعاً جديداً للقطاع التّعليميّ أفضل من الأعوام التي مرّت على المنطقة.

(خ ج/إ)

ANHA