​​​​​​​هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الفرات تنظم محاضرة توعوية لذوي الاحتياجات الخاصة

بدأت المحاضرة التي نظمت في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت المحاضرة من قبل عضو جمعية تيريج لذوي الاحتياجات الخاصة في مقاطعة كوباني، خليل محمود الذي شرح من خلالها المفهوم الذي عرفه المجتمع بشكل خطأ وتوجب تصحيحه وهو تسمية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ "المعاق".

وقال: "كلمة الإعاقة لها معنى آخر وهو الشخص الذي يعيق مجتمعه وتكون له مشاكل اجتماعية أو نفسية أحياناً ويكون هو المعيق لبعض الأشياء".

تابع خليل: "أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يحرمون من بعض الأشياء مثل فرص العمل أو التعليم وغيره، ولا يتمتعون بالحياة كغيرهم من أفراد المجتمع، فقط لأنهم فقدوا عضواً من أجسادهم"، مؤكداً على أن هذا المفهوم خطأ شائع بين المجتمع ويجب الوقوف عليه وتصحيحه.

وشدد خليل على ضرورة إيجاد حلول ونشر التوعية بين المجتمع وتصحيح الأخطاء المنتشرة بين المجتمع والتي قد تتفاقم فيما بعد لتصبح إعاقة للمجتمع بأكمله.

وحسب جمعية تيريج لذوي الاحتياجات الخاصة يصل عدد ذوي الاحتياجات في كافة نواحي وبلدات إقليم الفرات إلى نحو أربعة آلاف شخص، ويشمل هذا العدد جرحى حرب ومصابين في حوادث إلى جانب من يعانون من مشكلات منذ الولادة.

وافتتح مركز جمعية تيريج في ٥ شهر كانون الأول من عام ٢٠٢١ في مقاطعة كوباني، ويساعد الجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة على التأقلم ضمن المجتمع من خلال فتح دورات تدريبية فكرية وترفيهية، وإجراء جلسات طبية ونفسية لهم.

(م ع/د)

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