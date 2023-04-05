​​​​​​​هيئة الصحة تناقش سبل تطوير قطاعها مع برلمان كتالونيا

بدعوة رسمية من برلمان إقليمي الباسك وكتالونيا، زار وفد من هيئة الصحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إقليم كتالونيا أمس الثلاثاء، 4 نيسان/إبريل.

وضم الوفد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، وممثل الإدارة الذاتية في بلجيكا فائق عمر.

واستُقبل وفد الإدارة الذاتية من قبل البرلمانية في الحزب اليساري الجمهوري الحاكم جوردي آلبيرت، والبرلماني في حزب التضامن من أجل كتالونيا ومسؤول العلاقات الخارجية في برلمان كتالونيا فرانسيز داملاسيز، والبرلماني في حزب CUP اليساري أكارليس رييرا ومسؤولة الصحة في برلمان كتالونيا لوريا لوزانو.

وتمحورت النقاشات خلال الاجتماع الذي عُقد بين الجانبين في برشلونا، حول الواقع الصحي في شمال وشرق سوريا وكيفية تطويره عبر عقد شراكات واتفاقات فيما بينهم، بحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى.

وأكد جوان مصطفى في تصريحا هاتفي لوكالتنا، تلقيهم وعوداً من البرلمان الكتالوني، وصفها "بالإيجابية"، وبأنها ستلقي بظلالها على الواقع الصحي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المشترك لهيئة الصحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى برلمان إقليم الباسك اليوم.

(س أ/آ)

ANHA