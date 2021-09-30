​​​​​​​هيئة الصحة تفتتح مركزاً لغسيل الكلى في قامشلو

وتأتي هذه الخطوة لتطوير القطاع الصحي في مناطق شمال وشرق سوريا من قبل هيئة الصحة للإدارة الذاتية، وذلك بعدما كانت هذه المناطق مهمشة صحياً من قبل حكومة دمشق، حيث كان يلجأ أهالي المنطقة الى مشافي دمشق وحلب على مستوى سوريا، الأمر الذي كان يشكل معاناة للمرضى من ناحية تكلفة ومشقة السفر.

ومن ضمن الجهود الحثيثة للإدارة الذاتية افتتحت اليوم هيئة الصحة مركز غسيل الكلى في حي علايا شرقي مدينة قامشلو.

وحضر فعالية الافتتاح ، عدد من الاداريين في المجلس التنفيذي وهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، وسط تقيّد الحضور بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة لفيروس كورونا.

ويتضمن المركز صالتين لغسيل الكلى وغرفة لتحلية المياه بالإضافة لمخبر للتحاليل وصيدلية لتقديم الدواء بشكل مجاني، حيث زُوّد المركز بعدد من الأطباء والممرضين المختصين، إضافة إلى أجهزة متطورة، وذلك لعلاج ومساعدة كافة أهالي بشكل مجاني في مدينة قامشلو والقرى والنواحي التابعة لها وكافة مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي حديث لوكالتنا أكد الاداري في مركز غسيل الكلى، رافع عباس أن المركز جُهز بـ 6 أجهزة لغسل الكلى، ا4 منها ستكون في الخدمة بشكل يومي وسيخصص جهازان للحالات الاسعافية الطارئة، وسيعمل الكادر الطبي على مدار 12 ساعة لعلاج عدد أكبر من المرضى.

(ع ص/آ)

ANHA