​​​​​​​هيئة الصحة تباشر مشروع بناء المشفى العام في مدينة كوباني

وخلال مؤتمرٍ صحفي عقده الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات أحمد محمود، اليوم الإثنين أعلن عن مباشرة العمل على بناء المشفى العام في مدينة كوباني.

وأوضح محمود أن عملية بناء المشفى ستتم وفق مرحلتين "الإنشاء ، والإكساء" خلال عامٍ ونصف مع مراعاة التطورات الأمنية في المنطقة.

وأضاف محمود خلال المؤتمر الصحفي أن المشفى العام سيتضمن جميع الأقسام الطبية؛ بطاقة استعابية تصل إلى 180 سريراً.

ويقع المشروع جنوبي مدينة كوباني؛ على طريق حلب، على مساحة 11 ألف متر مربع، وبحسب المخطط فإن المشفى سيتكون من 5 طوابق؛ وطابقٌ في القبو.

وبحسب هيئة الصحة فإن تكلفة المشروع قد تصل إلى 3 ملايين دولار، أي ما يعادل 18 مليار و600 مليون ليرة سورية.

(ز س/د)

ANHA